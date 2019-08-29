Разводить на деньги в наши дни научились по-разному. Распространенные виды мошенничеств, на которые попадаются люди, сообщает DEITA.RU.

Частый случай: приходит СМС или звонок с уведомлением, что с вашей карты списана некая сумма. Далее следует позвонить по указанному номеру, если вы не выполняли перевод. Это – развод. Часто люди понимают это только потому, что такой суммы у них на счету нет.

Иногда приходят сообщения примерно следующего содержания: «Я по ошибке перевел вам эту сумму. Верните ее, пожалуйста». Это тоже развод – если у вас в мобильном банке мили личном кабинете не отображается зачисление средств.

Бывают схемы сложнее: вы стоите в очереди к банкомату, совершаете нужную операцию и уже уходите, как вас останавливают. И говорят, что вы заплатили по карте. Даже если вы просто уйдете, вам могут звонить и обвинять, что вы похитили деньги с чужой карты, забытой в банкомате. Иногда злоумышленники пугают обращением в полицию и требуют вернуть деньги при встрече, грозя заблокировать карту. Но вам нечего бояться: речь идет не о вашей карте, а о той, которой вы якобы воспользовались. Но ведь вы ее и в глаза не видели, верно? Поэтому не реагируйте.

Анастасия Туркова