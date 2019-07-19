В соответствии с рекомендациями ФГБУ «Приморское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (Далее: Примгидромет), находкинская стивидорная компания «Аттис Энтерпрайс» приобрела и ввела в эксплуатацию на территории порта автоматизированный пункт наблюдения за состоянием атмосферного воздуха.

Метеостанция IMETEOLABS 600 – это универсальное решение для измерения основных метеорологических данных окружающей среды: атмосферного давления, влажности, температуры, осадков, скорости и направления ветра.

«Показания метеостанции направляются в режиме реального времени мастеру погрузочно-разгрузочных работ для своевременной корректировки работы водяных пушек, установленных по периметру угольного терминала в количестве 12 единиц. Профессиональное программное обеспечения Imeteolabs, специально доработанное изготовителем оборудования, позволяет направлять данные онлайн с пункта наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на сайт Примгидромета с интервалом обновления 10 минут», — рассказала корреспонденту «НовостейНаходки.рф» инженер по охране окружающей среды ООО «Аттис Энтерпрайс» Наталья Казанова.





Напомним, в мае этого года ООО «Аттис Энтерпрайс» установил на границе санитарно-защитной зоны портативный анализатор пыли E-BAM Met One Instruments в комплекте с метеодатчиком EX-AIO.