15 Август 2019, 22:15
На территории Кремля нашли бомбу
Источник изображения: DEITA.RU
Комендант Кремля рассказал журналистам подробности, сообщает
DEITA.RU.
На территории Кремля в Москве нашли бомбу. Как пишет РИА Новости, найденный снаряд – авиационная бомба времен Великой Отечественной войны.
Как рассказал журналистам комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников, снаряд уже обезвредили и вывезли за пределы стен.
Бомбу нашли во время строительных работ. Хлебников подчеркнул, что сейчас в Кремле нет паники.
Елена Миронова
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