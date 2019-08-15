Комендант Кремля рассказал журналистам подробности, сообщает DEITA.RU.



На территории Кремля в Москве нашли бомбу. Как пишет РИА Новости, найденный снаряд – авиационная бомба времен Великой Отечественной войны.

Как рассказал журналистам комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников, снаряд уже обезвредили и вывезли за пределы стен.

Бомбу нашли во время строительных работ. Хлебников подчеркнул, что сейчас в Кремле нет паники.

Елена Миронова