Депутаты Харьковского городского совета присвоили имея Героя Советского Союза маршала Георгия Жукова проспекту Петра Григоренко. В ответ националисты в Харькове повесили у здания городского совета чучела с лицами депутатов, отдавших голос за возвращение проспекту Петра Григоренко имени советского маршала, в качестве показательного перфоманса, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИАФАН.

Первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы РФ Виктор Водолацкий заявил, что таким образом они продемонстрировали, что делали некогда фашисты, вешая в Харькове партизан и сопротивляющихся. По словам запреда, это был экскурс в прошлое.

И такие акции могут проходить снова, говорит Водолацкий, если президенту Украины Владимиру Зеленскому не удастся сформировать собственную Верховную раду и начать решать насущные вопросы государства.

Анастасия Туркова