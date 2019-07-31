Столичные регионы России оказались под угрозой, сообщает DEITA.RU.

Ситуацию и без того сложных и запутанных отношений Москвы и Киева продолжают нагнетать на Украине. Так, в интервью порталу "Обозреватель" ветеран СВР Украины Василий Богдан заявил о необходимости постройки комплексов для ракет средней дальности.

С их помощью ветеран собирается грозить Москве и Санкт-Петербургу их применением и в случае необходимости воспользуется ими по прямому назначению с целью стереть с лица земли два этих города.

По его мнению, сейчас Украина имеет моральное и законное право проявлять военную агрессию в отношении России и позволять себе любые атаки в том числе и ядерным оружием.

При этом Богдан уточнил, что эти подобные ракеты нужны исключительно для "сдерживания".

Дмитрий Шевченко