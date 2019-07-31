На Украине грозят ракетной атакой Москвы
Столичные регионы России оказались под угрозой, сообщает DEITA.RU.
Ситуацию и без того сложных и запутанных отношений Москвы и Киева продолжают нагнетать на Украине. Так, в интервью порталу "Обозреватель" ветеран СВР Украины Василий Богдан заявил о необходимости постройки комплексов для ракет средней дальности.
С их помощью ветеран собирается грозить Москве и Санкт-Петербургу их применением и в случае необходимости воспользуется ими по прямому назначению с целью стереть с лица земли два этих города.
По его мнению, сейчас Украина имеет моральное и законное право проявлять военную агрессию в отношении России и позволять себе любые атаки в том числе и ядерным оружием.
При этом Богдан уточнил, что эти подобные ракеты нужны исключительно для "сдерживания".
Дмитрий Шевченко