Украинские политики не перестают удивлять градусом русофобии и антироссийской ненависти, сообщает DEITA.RU.

Депутат одной из украинских националистических партий Ирина Фарион высказалась на своей страничке в Facebook по поводу крупномасштабных пожаров, бушующих в Сибири.



Как отметил парламентарий, происходящее в России является некой местью стране. По её словам, виновники случившегося - "москали". Также она назвала жителей российской столицы "дикарями".

Также украинский депутат позволила себе ещё несколько нелицеприятных сравнений и даже назвала Россию "извечным врагом" Украины.

Дмитрий Шевченко