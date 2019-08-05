5 Август 2019, 10:45
На Украине назвали сибирские пожары местью России
Источник изображения: пиксабей
Украинские политики не перестают удивлять градусом русофобии и антироссийской ненависти, сообщает DEITA.RU.
Депутат одной из украинских националистических партий Ирина Фарион высказалась на своей страничке в Facebook по поводу крупномасштабных пожаров, бушующих в Сибири.
Как отметил парламентарий, происходящее в России является некой местью стране. По её словам, виновники случившегося - "москали". Также она назвала жителей российской столицы "дикарями".
Также украинский депутат позволила себе ещё несколько нелицеприятных сравнений и даже назвала Россию "извечным врагом" Украины.
Дмитрий Шевченко
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