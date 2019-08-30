Стало известно, когда в ДНР и ЛНР наступит мир, сообщает DEITA.RU.

Добиться существенного прогресса в урегулировании ситуации в Донбассе необходимо за ближайшие полгода. Об этом заявил новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Как отметил назначенный чиновник, президент страны Владимир Зеленский уже подготовил несколько компромиссных шагов, направленных на налаживание контактов с людьми за линией соприкосновения Украины и самопровозглашённых республик.

Напоминм, что Вадим Пристайко сменил на посту главы МИД Павла Климкина, отвечавшего за внешнюю политику страны с 2014 года.

Дмитрий Шевченко