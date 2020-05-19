На Украине придумали стратегию возврата Крыма

Украинские эксперты продолжают думать над тем, как страна может вернуть в свой состав крымский полуостров, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Новую «стратегию деоккупации Крыма» придумали в политическом директорате министерства иностранных дел Украины. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что после завершения работы над документом, будут проведены консультации с другими органами власти, а также внешними экспертами и общественностью.

Окончательный формат документа пока не ясен, подчеркнул Кулеба. Вместе с тем, дипломат дал понять, что в целом стратегия Украины по крымскому вопросу будет заключаться в игре в длинную.