Антироссийская истерия продолжается в братской стране, сообщает DEITA.RU.

Главный редактор портала "Цензор.нет" Юрий Бутусов заявил в интервью изданию "Обозреватель" о том, что Украине пора готовиться к объявлению войны России.

По его мнению, украинским властям следует оборвать любые отношения с Россией ввиду того, что спустя пять лет затяжного конфликта между странами, многие объекты инфраструктуры Украины зависят от поставок из неё необходимых комплектующих.

Однако, перед тем, как обрывать все концы, Украине сначала нужно найти замену российским деталям. Также журналист обратил внимание и на энергетический сектор, где страна тоже в большой степени зависит от России.

Дмитрий Шевченко