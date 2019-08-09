Возможность возвращения Крыма можно считать закрытой, сообщает DEITA.RU.

Олег Волошин, представляющий Верховную Раду, заявил, что вероятность возврата Крыма в состав Украины закрыта. По словам политика, это невозможно даже не по причине неприятия развития подобного сценария российскими властями, а потому что сами крымчане не отдадут свою территорию под контроль Украины.



При этом, депутат добавил в интервью украинским СМИ, что крымский вопрос следует забыть Украине минимум на десятилетия. Также он назвал этот фактор ключевым в сложных взаимоотношениях с Россией.

Ранее Волошин уже говорил, что всегда считал, что возврат Крыма в России был вопросом времени.

Дмитрий Шевченко