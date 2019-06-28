Европа сделала первый шаг к признанию полуострова за Россией, сообщает DEITA.RU.

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил на своей страничке в Facebook, что возвращение России в ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы) означает, что в скором времени объединённая Европа может признать Крым российским.

По словам Порошенко, это лишь первый жест, который говорит о скором окончании претензий к России за возвращение Крыма.

Также экс-глава Украины отметил, что Европа в целом начала налаживание отношений с Москвой.

В самой Украине также хватает острых проблем. Так, в администрации нового президента Владимира Зеленского задумались над переносом столицы из Киева.

Дмитрий Шевченко