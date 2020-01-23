На Уссурийской таможне ищут китайский вирус

Случаи коронавируса на территории Уссуйриской таможни пока не зафиксированы, сообщает DEITA.RU.

Как сообщили в самой таможне, ежедневно границу на пунктах пропуска посещают более четырех тысяч человек. В связи с недавним случаем распространения коронавируса по другим странам, в том числе в России, на границе с Китаем санитарно-вирусный контроль усилен особенно.

Также берегут себя и должностные лица таможни – они обеспечены масками, перчатками и индивидуальными средствами защиты.

«Ежедневно наши сотрудники проверяют сотни туристов, водителей и поездных бригад – им необходимо особенно тщательно контролировать и собственную безопасность», - отметил представитель ведомства.









Александра Маслова