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На Уссурийской таможне ищут китайский вирус
Случаи коронавируса на территории Уссуйриской таможни пока не зафиксированы, сообщает DEITA.RU.
Как сообщили в самой таможне, ежедневно границу на пунктах пропуска посещают более четырех тысяч человек. В связи с недавним случаем распространения коронавируса по другим странам, в том числе в России, на границе с Китаем санитарно-вирусный контроль усилен особенно.
Также берегут себя и должностные лица таможни – они обеспечены масками, перчатками и индивидуальными средствами защиты.
«Ежедневно наши сотрудники проверяют сотни туристов, водителей и поездных бригад – им необходимо особенно тщательно контролировать и собственную безопасность», - отметил представитель ведомства.
Александра Маслова