Общественники заставили Путина сомневаться в многомиллиардном проекте ВКАД, сообщает DEITA.RU.

Владимиру Путину в ходе встречи с общественными активистами задали вопрос о жилой застройке Владивостока. Как считают общественники, инфраструктурные вопросы в столице Дальнего Востока в чем-то решили, но развитие Владивостокской агломерации сильно затормозилось.

Цены на жилье уступают разве что Москве и Санкт-Петербургу. Проект Владивостокской кольцевой автодороги – это замечательно, но ведь «на ВКАДе жить не будешь». По мнению общественников, необходимо привлекать опытных урбанистов и начинать комплексное строительство жилья во Владивостоке. Тем более странно, что ни на заседании Госсовета, ни во время сессий ВЭФ такие вопросы не поднимались.

Как отметил Владимир Путин, Владивосток ранее вообще был оторван от центральной России, и лишь недавно был построен участок дороги Чита-Хабаровск. «Сколько лет развивается Владивосток, а дороги не было», - отметил президент.

По словам Путина, каждый шаг по развитию требует огромных усилий. «ВКАД нужна, это дополнительные возможности для города. Обойдется она примерно в 100 миллиардов рублей, но может быть пустить их на жилье? Это предмет обсуждения с общественностью и администрацией края», - подчеркнул президент.

Дмитрий Санников