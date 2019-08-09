В субботу и воскресенье в амфитеатре на Спортивной набережной Владивостока пройдет Фестиваль уличного кино. Накануне его открытия организаторы провели презентацию фестиваля для представителей СМИ и соцмедиа, сообщает DEITA.RU.

Пресс-показ прошел в 4G-кинотеатре сотового оператора Tele2, который выступает партнером фестиваля в России, транслируя фильмы онлайн через высокоскоростной мобильный интернет. Как отметил основатель и генеральный продюсер проекта Александр Щеряков, фестиваль был придуман во Владивостоке шесть лет назад.

«В 2013 году мы решили оживить амфитеатр на Спортивной набережной. Первые показы были на обычном экране, который как парус растягивало в разные стороны. Со времен мы пришли к тому, чтобы показывать короткий метр, потому что тогда можно показать большое количество фильмов, а люди могут проголосовать за понравившийся фильм светом фонарика», - рассказал Александр Щеряков.

По его словам, все изменилось, когда к проекту подключился сотовый оператор Tele2, благодаря которому появилась возможность показывать кино максимально качественно.

«Если раньше у нас на экране могла быть дырка или в самый неподходящий момент выключится колонки, то теперь все сделано на высоком уровне. Кроме этого, благодаря мобильному интернету 4G нам удается показывать фильмы напрямую», - добавил руководитель проекта.

По словам директора приморского филиала Tele2 Андрея Шмалева, технология 4G позволяет транслировать видео в высоком качестве в любом месте.

«Следуя стратегии lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки привычного восприятия клиентами компании только как оператора связи. Мы предлагаем совместно с партнерами нестандартные решения и приглашаем всех желающих провести вечер в выходные дни вместе с нами за просмотром фильмов из программы кинофестиваля. Также здесь рядом, возле арт-объекта «Семь сопок», у нас работает бесплатный 4G-кинотеатр Tele2, где каждый может посмотреть фильмы на скорости 4G», - рассказал Андрей Шмалев.

Отметим, что ближайшие показы картин фестиваля пройдут 10 и 11 августа в 20:30 в амфитеатре на Спортивной набережной. Никаких закрытых залов, входных билетов и строгого жюри. Вход абсолютно свободный. На случай непогоды зрителям выдадут дождевики или теплые пледы, а для абонентов Tele2 предусмотрен бесплатный попкорн. Помимо Владивостока подобные фестивали в течение месяца пройдут в 26 городах России.

Посетить 4G-кинотеатр Tele2 на Спортивной набережной можно будет до 16 августа включительно. Афиша доступна на сайте kino.tele2.ru.

Иван Юрьев