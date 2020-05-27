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На Ямале грузовик обрушил мост
Происшествие попало на камеру
В Ямало-Ненецком автономном округе произошло обрушение моста на 52-м километре дороги Обская — Бованенково, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на официальный сайт телеканала "Звезда".
Особенностью инцидента является то, что конструкция буквально сложилась под колёсами большегрузного автомобиля, вес которого был слишком велик для прохудившихся опор моста.
Водитель грузовика успел сориентироваться и выбежать из транспортного средства сразу после аварии. Как сообщил очевидец, снимавший произошедшее на видео, в результате ЧП никто не пострадал.
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