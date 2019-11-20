«На женитьбу становись»: главврач позвал офицеров в женихи медикам

Главный врач детской поликлиники №8 Антон Рыжий написал письмо в Челябинское высшее военное авиационное краснознаменное училище штурманов, в котором позвал офицеров и курсантов посетить вечер знакомств с симпатичными девушками — медиками, сообщает DEITA.RU по материалам портала «Хорошие новости Челябинской области».

Как пишет издание, коллектив детской поликлиники составляют в основном молодые дамы. Как заметил главный врач, женщины замужние показывают лучшие результаты и стали самыми классными медсестрами и врачами. Но еще осталось 25 дам незамужних.

А потому главврач пригласил 25 штурманов, желающих создать семью, на выбор руководства. Требуются как курсанты, так и офицеры, так как незамужним дамам от 20 до 40 лет. Для того, чтобы потенциальные женихи и невесты продемонстрировали свои качества и расслабились, вечер планируется в форме интеллектуальной игры.

«Была такая традиция в военных училищах СССР - сам регулярно участвовал. С медичками, педагогами, балеринами и т.п. Сплошная радость от воспоминаний о таких вечерах и грусть от посещения местного КВД», - вспоминают опытные пользователи Сети.

«Ну это раньше была романтика выйти за военного, а теперь барышни намного умнее стали и не поедут жить с любимым в шалаш, на окраину страны. А вот поразвлечься на ночь, так это в нынешнее время самый раз. Главное предохраниться не забыть нужно им, чтоб последствий от бурной ночи не остались», - комментируют прагматики.

«Если на факультативной основе и пристойно, то ничего плохого не вижу. Более того быть может волею судьбы в результате подобной встречи может родится второй Келдыш или Ковалевская. Это же как ящик Пандоры никогда не знаешь, что получится в итоге», - надеются оптимисты.

«Они же все разом в декрет уйдут», - ужасаются другие работодатели.

Дмитрий Санников