Новости
Самое важное: в правительстве обсуждают новый дизайн паспорта
20 Ноябрь 2019, 14:20
Уборка снега в столице ведется круглыми сутками
20 Ноябрь 2019, 14:16
Инвалиды Сахалина активно обучаются бытовым навыкам в «Уютном доме»
20 Ноябрь 2019, 14:14
Россиянам рассказали, как продлить каникулы
20 Ноябрь 2019, 14:00
Врачи Находки активно вовлекают молодежь в медицину
20 Ноябрь 2019, 13:55
Медведев простит долги по кредитам
20 Ноябрь 2019, 13:40
Все больше дорог Уссурийска освобождаются от ледяной корки
20 Ноябрь 2019, 13:32
Сколько интернета нужно для учебы: учителя Арсеньева поделились своим опытом
20 Ноябрь 2019, 13:28
«На женитьбу становись»: главврач позвал офицеров в женихи медикам
Главный врач детской поликлиники №8 Антон Рыжий написал письмо в Челябинское высшее военное авиационное краснознаменное училище штурманов, в котором позвал офицеров и курсантов посетить вечер знакомств с симпатичными девушками — медиками, сообщает DEITA.RU по материалам портала «Хорошие новости Челябинской области».
Как пишет издание, коллектив детской поликлиники составляют в основном молодые дамы. Как заметил главный врач, женщины замужние показывают лучшие результаты и стали самыми классными медсестрами и врачами. Но еще осталось 25 дам незамужних.
А потому главврач пригласил 25 штурманов, желающих создать семью, на выбор руководства. Требуются как курсанты, так и офицеры, так как незамужним дамам от 20 до 40 лет. Для того, чтобы потенциальные женихи и невесты продемонстрировали свои качества и расслабились, вечер планируется в форме интеллектуальной игры.
«Была такая традиция в военных училищах СССР - сам регулярно участвовал. С медичками, педагогами, балеринами и т.п. Сплошная радость от воспоминаний о таких вечерах и грусть от посещения местного КВД», - вспоминают опытные пользователи Сети.
«Ну это раньше была романтика выйти за военного, а теперь барышни намного умнее стали и не поедут жить с любимым в шалаш, на окраину страны. А вот поразвлечься на ночь, так это в нынешнее время самый раз. Главное предохраниться не забыть нужно им, чтоб последствий от бурной ночи не остались», - комментируют прагматики.
«Если на факультативной основе и пристойно, то ничего плохого не вижу. Более того быть может волею судьбы в результате подобной встречи может родится второй Келдыш или Ковалевская. Это же как ящик Пандоры никогда не знаешь, что получится в итоге», - надеются оптимисты.
«Они же все разом в декрет уйдут», - ужасаются другие работодатели.
Дмитрий Санников