Пятидесятичетырехлетняя лихо распорядилась восемью чужими квартирами, сообщает DEITA.RU со ссылкой на сайт надзорного ведомства.

Прокуратура передала в суд уголовное дело в адрес жительницы тюменской области, которая продавала чужие квартиры. Женщина была риелтором и использовала свое положение для того, чтобы заполучить правоустанавливающую документацию на квартиры своих знакомых. Квартиры она продала, никого не предупреждая об этом, и заработала таким образом около 17 млн рублей. Она потратила их, как считала нужным.

Кроме махинаций с недвижимостью дама провернула и мошенническую схему со своей знакомой, похитила у той около четырех миллионов рублей и так же потратила их.

Вернуть долг обвиняемая не собирается. Следствие выдвигает ей обвинение в совершении десяти мошенничеств в крупном и особо крупном размере. Своими действиями она причинила ущерб в общей сложности более чем на двадцать один миллион рублей.

На проданные помимо воли собственников квартиры наложили арест. Дело мошенницы передано суду.

Анастасия Туркова