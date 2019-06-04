Автолюбителям, часто нарушающим правила дорожного движения, запретят пользоваться каршерингом, сообщает DEITA.RU. Заявление об этом сделал руководитель управления надзорной деятельности ГИБДД Роман Мишуров.

Данная мера коснется только тех водителей, которые не только постоянно нарушают правила дорожного движения, но и хотя бы единожды были лишены водительского удостоверения.

По мнению начальника управления, нарушители могут быть опасны не только для себя, но и для законопослушных граждан.

Чтобы компаниям, представляющим авто на прокат, было проще ориентироваться, планируется создание специальной базы, в которую будут внесены не только российские автомобилисты, но и иностранцы.

По мнению опытных автолюбителей, так как арендованная машина часть используется такси, такая практика была бы положительной. Это будет способствовать безопасности на дорогах и безопасности конкретно взятых пассажиров. Кроме тог, снижаются риски для арендаторов.

Ранее прошла информация о том, что в Госдуме приняли закон об ужесточении наказания пьяным виновникам ДТП. Теперь те водители, из-за которых погибли двое и более лиц, сядут в тюрьму на 15 лет.

Екатерина Брязгунова