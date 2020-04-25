Набиуллина дала совет владельцам банковских карт

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина ответила на вопрос ИА DEITA.RU в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров.

Корреспондент ИА DEITA.RU поинтересовался у главы Центробанка увеличением количества мошенничеств, связанных с использованием банковских карт на фоне пандемии коронавируса в России. Как противоправным действиям противостоят кредитные организации и регулятор? Какие схемы наиболее популярны среди мошенников?

Как подтвердила Эльвира Набиуллина, действительно мошенники изобретательны и пользуются, к сожалению, сложными ситуациями, в которые попадают люди. «Мы регистрируем то, что участились случаи обзвона людей, когда предлагаются механизмы выплат, компенсаций с отсылками на государственные органы. Предлагается помощь в оформлении кредитных каникул, о которых все слышали. Здесь очень много поводов», - рассказала Эльвира Нибиуллина.

По мнению главы Центробанка, - «Главное, когда вам кто-то позвонил и выведывает у вас ваши персональные данные, данные карты, нужно повесить трубку и самому позвонить в ту организацию, в которой вы обслуживаетесь. Ни в коем случае не называть персональные данные либо данные банковской карты, не совершать какие-то платежи. Как только у вас запрашивают данные, нужно положить трубку и действовать, работая со своим банком».