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Набиуллина допустила снижение ключевой ставки

Набиуллина

Кредитные деньги в России могут подешеветь

В России уже в скором времени банки могут начать выдавать более выгодные для населения кредиты, сообщает ИА DEITA.RU.

Это произойдёт в случае, если Центральный банк России продолжит снижать ключевую ставку. Об этой перспективе рассказала управляющая регулятором Эльвира Набиуллина.

Как пишут "Известия", глава Центробанка допустила вариант снижения ключевой ставки на 1 процентный пункт во время следующего заседания организации в июне.

Аналитики Сбербанка предполагают, что уже к концу текущего года ключевая ставка российского регулятора может опустить до 5%.

Это будет означать удешевление кредитов для населения, которые людям выдают коммерческие банки в России. Вместе с этим будет развиваться другой процесс, а именно снижение ставок по депозитам.

Сегодня стало известно, что Сбербанк уже немного снизил ставки по своим рублёвым вкладам.

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