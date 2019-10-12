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Набиуллина назвала условие исчезновения банковских карт
Россияне смогут оплачивать покупки своей внешностью,
сообщает DEITA.RU.
Глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина сделала важное заявление о судьбе банковских карт. Как пишет РБК, в России, да и в мире, еще очень долго будет жить обычный пластик.
Дело в том, что сейчас в России пытаются запустить систему биометрических платежей. Это когда для оплаты товаров на кассе человеку не нужно иметь при себе карту, смартфон или любой другой носитель информации о счете. Оплату будут списывать с его счета по его биометрическим данным – грубо говоря, по внешности.
Так вот, даже при наличии таких платежей, пластиковые карты все равно никуда не денутся. Как заявила Набиуллина, пластик будет необходим для путешествий. Ведь в нынешней ситуации представить, что страны обмениваются биометрическими данными граждан, просто невозможно.
Елена Миронова