Глава ЦБ Эльвира Набиуллина не согласна с мнением, что доходы граждан низкие из-за процветающего потребительского кредитования, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Интерфакс.

У населения в среднем долговая нагрузка умеренная, погрязнуть в долгах людям не позволит ЦБ, следящий за ситуацией, и "пузыря" в розничном кредитовании не будет, разъясняет ситуацию Набиуллина. Это значит, что повода для паники нет, высоких рисков – тоже, а слова у нищем населении – преувеличение.

Центробанк введет показатель долговой нагрузки заемщика, чтобы и дальше контролировать ситуацию, не доводя ее до критической. Так, только за последний год коэффициент риска и зависимость его от полной суммы кредита повысили в четыре раза.

Набиуллина добавила, что после принятых мер кредитов у населения станет меньше, но ненамного.

Анастасия Туркова