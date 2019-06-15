Центральный Банк России обсуждает возможность введения цифровой валюты, сообщает DEITA.RU.

Об этом руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила студенческой конференции Россия-ЕС в Сколково. По ее словам, необходимо изучить возможность создания цифровой валюты. При этом особое внимание должно быть уделено надежности, бесперебойности и зрелости технологий, так как речь может идти не о частных активах, а о национальной валюте.

Во-вторых, Эльвира Набиуллина отмечает важность того, как общество отнесется к отказу от наличных денег и переходу на цифровые безналичные технологии. Как считает глава финансового регулятора, распространение неанонимных цифровых валют - это в некотором смысле и готовность общества.

В конце апреля Банк России опубликовал аналитическую записку, в которой указал, что цифровые валюты центральных банков могут стать ликвидным активом, но вместе с тем пользование ими по ряду причин может быть непривлекательно для потребителя.

Дмитрий Санников