Набиуллина - Путину: более 70% городов страны останутся без новостроек

В малых городах России строительные компании не начинают строительство многоквартирных домов, в связи с отказами банков на открытие эскроу-счетов и линий кредитования, сообщает DEITA.RU.

Эту проблему озвучила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая прошла во вторник, 24 сентября. Во время нее руководитель ЦБ отдельно выделила вопросы строительства в малых городах.

«Банки отказывают по финансовым причинам: большие затраты для застройщиков по обустройству инфраструктуры, это всё ложится бременем на проекты, поэтому банк может отказать в финансировании», - доложила глава ЦБ президенту.

Она добавила, что работать по новой схеме могут 95 крупнейших банков страны, из них этим хотят заниматься только 39 банков. При этом процедура рассмотрения заявки на открытие эскроу-счета затянута на 12 дней больше. Регулятор советует рассматривать за полтора месяца, а средний срок рассмотрения 67 дней. Треть отказов поступает из-за недостаточно финансовой устойчивости застройщика.

Относительно инфраструктуры около домов высказался президент Владимир Путин, который подчеркнул, что создание инфраструктуры это задача региональных и местных властей. При этом он добавил, что регионам, которым «не хватает силенок» необходимо помочь.

Как ранее отмечали эксперты строительного рынка, введение эскроу-счетов стали сложны для большинства строительных организаций ДФО. Под условия проектного строительства попадают только единоличные компании. С 1 июля все строительные компании повысили стоимость квадратного метра.

Всего в России насчитывается 1117 городов, из них в 789 городах проживает менее 50 тысяч населения, и они имеют статус малых городов. То есть порядка 70% городов страны в ближайшее время скорей всего не увидят новые стройки.

Иван Юрьев