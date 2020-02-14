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Набиуллина разрешила солдатам не платить кредиты
От платежей избавят не только по ипотеке, но и по любым кредитам
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина выступила с
предложением дать солдатам-срочникам ипотечные каникулы, сообщает ИА DEITA.RU.
Разрешить людям не делать платежей планируется на весь срок службы, год или
два.
Как пишет «Российская газета», так Набиуллина предложила расширить действие закона об ипотечных каникулах. С июля 2019 года заемщикам разрешили временно не платить по кредиту, если они потеряли работу или серьезно заболели. Максимальный срок каникул – полгода.
По мнению Набиуллиной, ради призывников стоит не только продлить действие ипотечных каникул, но и распространить действие закона на все потребительские кредиты. Платежи должны возобновляться только после возвращения из армии.
Стоит отметить, что пока слова главы ЦБ - всего лишь предложение к законодателям. Примут ли такое решение власти, пока не понятно.