Новый универсальный атомный ледокол «Урал» проекта 22220 спустили на воду на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РИА ФАН, с точки зрения освоения российской Арктики это событие является одним из самых значимых. Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина «благословила» «Урал», разбив о борт ледокола бутылку крымского шампанского.

Теперь судостроители уже на воде будут завершать работы. Срок сдачи атомного ледокола запланирован на 2022 год.

«Урал» станет одним из самых мощных атомоходов в мире. В соответствии с проектом, он сможет пробивать лед толщиной около трех метров. Планируется, что ледокол прослужит около 40 лет. «Урал» относится к ледоколам проекта 22220, в него также входят самые мощные в мире «Арктика» и «Сибирь».

Дмитрий Санников