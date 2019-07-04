Глава Центробанка обеспокоена будущим отечественной экономики, сообщает DEITA.RU со ссылкой на banki.ru.

Перед российской экономикой стоят новые вызовы, связанные с внутренними ограничениями. Об этом заявила Эльвира Набиуллина, подчеркнув, что страна стоит перед лицом целого ряда тревожных факторов.



В их числе глава регулятора назвала низкие темпы экономического роста, негативные оценки у бизнеса, отсутствие роста доходов у населения.

В целом Набиуллина считает, что граждане смотрят в завтрашний день без особого позитива, что тоже является одним из негативных факторов.

Вместе с тем, она также отметила, что Россия хорошо защищена от внешних рисков и подготовлена к возможным экономическим неурядицам.

Дмитрий Шевченко