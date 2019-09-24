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«Набивают карманы»: против губернатора собрали митинг
24 Сентябрь 2019, 19:45
Городская администрация согласовала митинг, сообщает DEITA.RU.
Администрация города Петропавловск-Камчатский согласовала митинг против губернатора Камчатского края Владимира Илюхина. Как пишет местное издание «Кам24», люди соберутся в субботу, 28 сентября на площадке у ДК КГТУ.
Как рассказал изданию организатор митинга Алексей Николаев, его, как и многих других жителей Камчатки, не устраивает такая стабильность: кто-то набивает карманы, а кто-то живет в бедности.
Также, по словам Николаева, людей раздражает еще и то, что нынешний губернатор собрался идти на следующие выборы и призывает голосовать за него.
Отметим, ранее сообщалось о том, что местный закон Камчатского края запрещает проводить митинги и пикеты в 250 метрах от администраций и в 100 метрах от зданий силовых структур, медицинских, социальных и образовательных учреждений.
Елена Миронова