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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

«Он начал кричать» - приморец с совой напугал корейскую туристку

сова

Корейский блогер рассказала на своем Youtube-канале о случае наглой аферы, которая произошла с ней и ее родителями во время туристической поездки во Владивосток, сообщает DEITA.RU.

Как пишет сама блогер на своем канале, в одном из ресторанов дальневосточной столицы к ней и ее родителям подошел некий мужчина с совой. Он предложил сфотографироваться с птицей, а после начал требовать с туристов тысячу рублей.

«Он начал кричать, что мы виноваты, и просто так потратили его время», - жалуется девушка на грубияна.

Корейские туристы предложили ему просто удалить фото, но мужчина продолжал настаивать на своем.

Новость просочилась и в городские паблики Владивостока. В основном местные жители осуждали приморца за жестокое обращение с животным и эксплуатацию совы в корыстных целях.

Александра Маслова

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