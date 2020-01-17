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«Он начал кричать» - приморец с совой напугал корейскую туристку
Корейский блогер рассказала на своем Youtube-канале о случае наглой аферы, которая произошла с ней и ее родителями во время туристической поездки во Владивосток, сообщает DEITA.RU.
Как пишет сама блогер на своем канале, в одном из ресторанов дальневосточной столицы к ней и ее родителям подошел некий мужчина с совой. Он предложил сфотографироваться с птицей, а после начал требовать с туристов тысячу рублей.
«Он начал кричать, что мы виноваты, и просто так потратили его время», - жалуется девушка на грубияна.
Корейские туристы предложили ему просто удалить фото, но мужчина продолжал настаивать на своем.
Новость просочилась и в городские паблики Владивостока. В основном местные жители осуждали приморца за жестокое обращение с животным и эксплуатацию совы в корыстных целях.
Александра Маслова