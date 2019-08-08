Сделать так, чтобы российские паспорта у жителей Донбасса не признавали в Евросоюзе, хотят дипломаты из Литвы. Об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на DELFI. В литовском МИД говорят, что в случае неудачи они предпримут односторонние меры.

В этот раз Россию обвинили во вмешательстве в дела Украины, нарушении ее суверенитета и цельности территорий. ЕС уговаривают «скоординировать ответ» и принять меры. Дискуссия идет в Брюсселе, повестка дня непризнание паспортов РФ у жителей ЛНР и ДНР.

Напомним, что, когда глава РФ Владимир Путин дал добро на выдачу российского паспорт жителям ЛНР и ДНР, ЕС выразил протест и назвал это нарушением Минских договоров.

Анастасия Туркова