Руководительница почтового отделения воспользовалась служебным положением, чтобы обогатиться, сообщает DEITA.RU со ссылкой на прокуратуру ЕАО.

Как удалось выяснить правоохранительным органам Еврейской области, начальнице районного филиала "Почты России" за несколько месяцев своей работы удалось присвоить себе более 1,9 миллиона рублей.

Женщине удалось это сделать с помощью составления фиктивных финансовых отчётов о выдаче наличных денег из кассы предприятия. После их получения, начальница тратила полученные средства по своему усмотрению.

Теперь ей грозит лишение свободы на три года. Помимо заключения горе-предпринимательницу ждёт возврат всей похищенной суммы.

Ранее сообщалось о том, что найдена возможная причина плохой работы "Почти России".

Дмитрий Шевченко