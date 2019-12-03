Начальник ГИБДД снимает ролики с лайфхаками

В Ставропольском крае запустили необычный интернет-проект с лайфхаками от начальника местного ГИБДД, сообщает DEITA.RU.

Новый проект будет размещен в инстаграме краевого ведомства. Руководители подразделений записывают небольшие, но полезные ролики, в которых дают различные советы. Например, о важности соблюдения ПДД, основных правилах и спорных моментах, которые возникают на дороге.

В ведомстве отметили, что автором проекта стал Главный госинспектор края Алексей Сафонов. В первом выложенном в социальные сети видео проекта он рассказал, для чего нужен ремень безопасности, как им правильно пользоваться, и почему пристегиваться – очень важно.

«Ролики будут не просто публиковаться на нашей странице, но и распространяться по другим пабликам и сообществам рунета», - отметили в инспекции.

По плану, дальше Алексей Сафонов собирается выпустить ролики о световозращателях, как их выбирать и пользоваться ими, а так же расскажет о правилах выбора детского автокресла. Кроме того, в следующих выпусках автолюбителей ждет рассказ об особенностях перевозки грузов в разных типах авто, а также о том, как правильно общаться с инспектором ДПС в различных ситуациях.

Александра Маслова