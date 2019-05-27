Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, сообщает DEITA.RU.

Владивостокская прокуратура нашла нарушения в работе муниципального парка культуры и отдыха имени Сергея Лазо на станции Санаторная. Сотрудниками органов было установлено, что в период с 2011 года начальник учреждения, используя своё служебное положение, вносил в кассу парка только часть денег, передаваемых ему арендаторами за пользование имуществом.

Таким нехитрым образом за время своей работы предприимчивый руководитель смог обогатиться на 4,5 миллионов рублей, которые недополучил городской бюджет. Бывший руководитель Парка культуры и отдыха имени С. Лазо задержан и заключён под стражу.

Действия правоохранителей стали результатом большого скандала по итогам проверки городского МУПа в прошлом году. Так, тогда стало известно, что прибрежная территория площадью порядка 50 тысяч кв. метров приносит городу всего 39 тысяч рублей прибыли в год. Участки арендаторам сдаются по подозрительно низким ставкам, а зп руководителя парка составляет 21 тысячу рублей в месяц. Евгений Трубецкий тогда заявил, что зп его вполне устраивает.