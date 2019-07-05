Следователи задержали начальника управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска по подозрению в получении взятки в размере 4 миллионов рублей, сообщает DEITA.RU по материалам СУ СК России по Хабаровскому краю.

По версии следствия, начальник управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска получил взятку в особо крупном размере.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления. Проведен обыск по месту жительства подозреваемого, изъяты предметы и вещи, имеющие значение для дела. Решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.

Между тем, за пределами краевого центра, в Хабаровском крае размыло дороги из-за сильных осадков. По информации Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, серьезные последствия из-за паводка наблюдаются в Нанайском районе: в поселке Лидога и селе Верхняя Манома. Повреждения имеются также в районе рек Кия и Чёрной. Проезд доступен только для проходимой техники.

Несмотря на рост враждебности к чиновничеству, большая часть россиян хотела бы оказаться на их месте. В подтверждение эксперты приводят результаты опроса аналитического центра Левада, который показал, что 55% россиян хотели бы работать в структурах государственной власти. При этом 64,7% заметили, что чиновники «озабочены только своими привилегиями и доходами» и что «главное для них — сама власть».



Дмитрий Санников