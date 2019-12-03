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26 Ноябрь 2019, 16:15

Начальником отдела ЖКХ администрации занялась прокуратура

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Студента, не имеющего опыта работы и высшего образования, назначили на руководящую должна в Камчатском крае, сообщает DEITA.RU. В ситуации подробно разбираются представители местной прокуратуры.

Как рассказали в ведомстве, 11 ноября отдел жилищно-коммунальное хозяйство Быстринского района возглавил студент, обучающийся в одном из московских высших учебных заведений. Примечательно, что совмещать учебу и работу для него оказалось вполне легко, так как новоиспеченный руководитель обучается на «заочке».

Согласно российскому законодательству, подобное не допустимо. Возглавлять отдел в районной администрации может только квалифицированный специалист, имеющий диплом о высшем образовании, опыт работы по специальности от пяти лет, но главное — опыт руководящей работы от трех лет.

На данный момент возбуждено административное дело по статье о нарушении требований трудового законодательства. Материалы переданы в региональную государственную инспекцию труда, где и будут рассмотрены.

Главе администрации поручено устранить данное нарушение. Кроме того, к ответственности привлекут должностных лиц.

Стоит отметить, что со сферой ЖКХ на Камчатке вообще не все в порядке. Так, 19 сентября министр данного направления района сделалофициальное заявление о том, что будет запущена котельная в населенном СредниеПахачи. Однако через сутки стало известно, что никакой котельной в селе нет, она в запущенном состоянии находится уже 20 лет и восстановлению не подлежит.

Екатерина Брязгунова

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