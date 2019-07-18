Почти 200 дворовых территорий преобразились в Приморском крае. Но это только начало, в рамках губернаторской программы долгожданные изменения ожидаются в 1000 дворов Приморья: там появятся спортивные, детские площадки, новый асфальт, сообщает DEUTA.RU

В долгожданную 1000 вошли дворы и детские площадки почти со всех уголков края, рассказали в краевом департаменте по ЖКХ.

Больше 70 дворов уже благоустроено в дальневосточной столице, в Уссурийске реанимировали 20 объектов, в Михайловском районе преобразилось 9 дворов, в Хорольском — 10 , а также около 10 дворов готовы к сдаче в других районах. В ближайшие дни своей очереди дождётся и Находка: там приведут в порядок 60 дворов.

Заказчиками выступали жители, именно они решали, что необходимо для уютного дворика, а такжеследили за работой подрядчика. Слово домочадцев решающее, без их согласия объект не сдается.

266 дворовых территорий будет отремонтировано, появится 321 детская площадка, 354 спортивных площадки, 59 спортивно-игровых комплексов.

Напомним, программа «1000 дворов» стартовала по инициативе Олега Кожемяко. На основе заявок от жителей составили список, куда вошли 1000 дворов, которые благоустроят по всему Приморью в этом году. В краевом бюджете предусмотрено 1,2 миллиарда рублей.

Екатерина Кононенко