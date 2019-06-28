Производили взвинтили цены на бензин на 17,5 процентов в мае, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК. При этом потребительские цены выросли на 0,3% - такие сведения предоставил Росстат.

Майские потребительские цены в 2,3 раза превышали цены производителей, и литр бензина в среднем обходился гражданам в 44,13 рубля в прошлом месяце. Литр дизельного, в среднем – 46,16 рубля. При этом цены от производителя держались на уровне 19,48 и 26 рублей соответственно.

Сильнее всего они подскочили в Туве – до 42,97 руб., Кировской области —до 44,23 руб., Марий Эл —до 42,53 руб. и в Хабаровском крае —до 43,28 руб. за литр. В Москве бензин стал дешевле на долю процента и обходился водителям в 46,04 руб., а в Санкт-Петербурге, также подешевевший – в 45,06 руб. за литр.

Добавим, что с 1 июля правительство перестанет контролировать цены на бензин, и предприятия получать возможность самостоятельно устанавливать его стоимость. Уже в прошлом месяце независимые АЗС предупреждали вице-премьера Дмитрия Козака о резком росте биржевых цен на бензин. Цены скакали все выше даже в тот период, когда государство достигло соглашения с нефтяниками, а чего ждать от ситуации в следующем месяце –россияне не знают. Но точно ничего хорошего.

Анастасия Туркова