Началось голосование за лучшего производителя Уссурийска

В Уссурийском городском округе выбирают лучшего пищевого производителя муниципалитета в рамках конкурса «Предприниматель года-2019», сообщает DEITA.RU.

Организаторы по-настоящему вкусного состязания отметили, что в онлайн-голосовании представлены три популярных предприятия округа, специализирующихся на выпечке хлебобулочных изделий. Отмечается, что отдать голос за победу любимой фирмы могут все желающие.

«Старт конкурсу был дан в четверг, пятого декабря, в десять часов утра по местному времени. Голосование будет идти ровно двадцать четыре часа», - рассказали в оргкомитете конкурса.

Итак, первым конкурсантом значится пекарня «Хлеб из тандыра», пять торговых точек которой находится в Уссурийске. О кратком рассказе о своем производстве владельцы пекарни отметили, что только у них посетители могут в любой день попробовать пироги и слойки, хлеб и лепёшки, хачапури и самсу, мясо в тандыре.

«Мы печёмся о сладкой жизни!», - заявляет конкурсант под номером один.

На следующей строчке для голосования находится семейная пекарня Бондаревских, которая находится в селе Глуховка УГО. О себе владельцы предприятия заявили так: «Нас зовут Дмитрий и Валерия. Мы не ставим перед собой цель прокормить весь Приморский край. Наша цель - производить отличный хлеб» отметив, что их изделия уникальны тем, что готовятся исключительно на закваске.

На третьей строчке находится хлебозавод «Воздвиженский хлеб», который ровно двадцать лет изготавливает кондитерские и хлебобулочные изделия в селе Воздвиженка. Владельцы предприятия заявили о себе, как о любимом многими приморцами производителе, продукция которого «удовлетворяет всем самым взыскательным требованиям покупателя».

Кстати, большой конкурс «Предприниматель года-2019» проходит в УГО с двенадцатого ноября текущего года. За это время уссурийцы уже выбрали лучший спортклуб, магазин женского белья, кафе Уссурийска, магазин мужской одежды, цветочный салон, образовательное учреждение, автосервис и автомагазин, магазин для детей, магазин женской одежды, салон красоты, строительный магазин, медицинский центр и другие компании, в сфере развлечений, туризма, бухучета, проектирования и юриспруденции.

Екатерина Цой