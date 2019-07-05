На камчатском вулкане Ключевская сопка началось извержение, сообщили DEITA.RU в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Как рассказали ученые, после длительного перерыва в районе кратера Ключевского вулкана в ночь на пятницу, 5 июля, была отмечена термальная аномалия с температурой 800-900 градусов Цельсия. Началось извержение вулкана, над кромкой его кратера поднимаются на высоту до 200 метров вулканические бомбы.

Как подчеркнул директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров: «Пепловых выбросов пока не наблюдается, однако в ближайшее время можно ожидать протяженные пепловые шлейфы, опасные для авиации, и пеплопады в районе вулкана».

Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН является единственным в мире специализированным учреждением по изучению вулканической деятельности и сейсмичности. Ключевская сопка – самый крупный действующий вулкан в Евразии. Он извергается каждые три-пять лет. Последнее крупное извержение Ключевской сопки было зафиксировано в 2015 году.

Накануне извержение вулкана на одном из курильских островов полностью уничтожило лежбище сивучей. По словам ученых, мощное извержение случилось 22 июня. Пепловая колонна поднялась над вулканом Райкоке на высоту 11 километров и протянулась на 450 километров. Раскаленная лава спускалась вниз со скоростью до 30 километров в час, при этом ее температура достигала тысячи градусов Цельсия. Лава уничтожила все на своем пути, в том числе лежбище сивучей.

Дмитрий Санников