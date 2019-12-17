Новости
Россияне не оценили юмор Шойгу
17 Декабрь 2019, 22:15
Миллионы долларов даст Россия на развитие Сирии
17 Декабрь 2019, 21:45
Началось: оператор поднимает цены на тарифы
17 Декабрь 2019, 21:15
«Она знает, что говорит»: скандал вокруг депутата не прекращается
17 Декабрь 2019, 20:45
Украинцы массово скупают дома в России
17 Декабрь 2019, 20:15
Стало известно, куда поедут россияне на Новый год
17 Декабрь 2019, 20:00
«Свершилось» - заявление Пугачевой обрадовало телезрителей
17 Декабрь 2019, 19:45
Бывшего президента приговорили к смертной казни
17 Декабрь 2019, 19:30
Началось: оператор поднимает цены на тарифы
Только на выполнение требований «пакета Яровой» понадобится
45 млрд рублей за 5 лет, сообщает DEITA.RU.
Как и предсказывали аналитики, в России начинается рост цен на тарифы сотовых операторов. О подорожании своих клиентов уже педупредил «Билайн». Сообщение о том, что цены вырастут, разместили на сайте.
О том, какие тарифы подорожают с января 2020 года, пока точно неизвестно. РБК пишет, что в компании пока информацию не раскрывают – говорят только, что изменения произойдут на устаревших тарифных планах.
Корреспондент издания уточнил, что точно подорожает тариф «Все за 1200 рублей». С 16 января месяц обойдется в 1350 рублей вместо 1200 рублей.
Ранее в компании оценили затраты на обслуживание «пакета Яровой» в 45 млрд рублей за 5 лет.
Елена Миронова