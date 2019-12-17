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Началось: оператор поднимает цены на тарифы

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Только на выполнение требований «пакета Яровой» понадобится 45 млрд рублей за 5 лет, сообщает DEITA.RU.

Как и предсказывали аналитики, в России начинается рост цен на тарифы сотовых операторов. О подорожании своих клиентов уже педупредил «Билайн». Сообщение о том, что цены вырастут, разместили на сайте.

О том, какие тарифы подорожают с января 2020 года, пока точно неизвестно. РБК пишет, что в компании пока информацию не раскрывают – говорят только, что изменения произойдут на устаревших тарифных планах.

Корреспондент издания уточнил, что точно подорожает тариф «Все за 1200 рублей». С 16 января месяц обойдется в 1350 рублей вместо 1200 рублей.

Ранее в компании оценили затраты на обслуживание «пакета Яровой» в 45 млрд рублей за 5 лет.

Елена Миронова

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