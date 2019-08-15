В Сети появляется все больше фото и видео с последствиями непогоды, сообщает DEITA.RU. Информация в статье обновляется.



Около недели назад стало известно о том, что в четверг-пятницу к Приморью подойдет мощный тайфун Кроса. Вечером четверга стихия действительно ударила по региону.

В социальных сетях уже появляются фотографии и видео последствий тайфуна. Так, во Владивостоке на улице Вострецова упало дерево. Оно перегородило часть дороги и значительно затруднило проезд.





Улицы Молодежную, Никифорова и Борисенко уже затопило. Машины едут по глубоким лужам на свой страх и риск.

В Спасском районе на трассе в районе Прохоровки произошло смертельное ДТП. Легковушка врезалась в большегруз. Водитель «Тойоты» погиб.

Еще одно серьезное ДТП произошло в районе Спутника по направлению в сторону Владивостока: машина перевернулась на бок от удара. Также авария у «Фетисов Арены».

Около 20.00 появилась информация о том, что потоки дождевой воды обрушились на двор по улице Адмирала Кузнецова. Стоит отметить, что в этом районе во время прошлого тайфуна подпорная стена упала на машины. В этот раз автомобили снова стоят под не самой надежной стеной.

Поданным на 20.15 под воду ушел и Университетский проспект на Русском острове и сама территория ДВФУ.





Елена Миронова