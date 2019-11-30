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Начинающие предприниматели из Приморья могут открыть дело с нуля
Государственная поддержка начинающих предпринимателей нередко приводит к самым неожиданным успехам. Давно известный факт – для инновационного развития нужны новые и свежие идеи, которые порой могут позволить себе реализовать только начинающие игроки рынка. Об одном из таких случаев DEITA.RU рассказали в пресс-службе администрации Находки.
В марте этого года в Приморском крае состоялся региональный этап федерального конкурса «Мама-предприниматель». Победу на нем одержала начинающий предприниматель из Находки Олеся Овчинникова.
В рамках участия в конкурсе девушка посещала тренинги, лекции и мастер-классы, проводимые в городе при поддержке городской администрации. Олеся давно хотела открыть свое дело, но, только погрузившись в профсреду, она поняла, какие именно шаги ей необходимо совершить.
В итоге победительница регионального конкурса с проектом по переработке вторсырья получила на запуск производства 100 тысяч рублей от благотворительного фонда, а уже в июле открыла собственное предприятие по переработке картона, пищевой пленки и пластики. Деньги она собирается потратить на приобретение дополнительного пресса, который позволит ей уменьшать объемы перерабатываемого сырья.
Отметим, субсидию на запуск проекта начинающей бизнес-леди предоставил Приморский центр занятости населения. Но на этом совершенствование в профессии девушка не закончила, защитив очередной проект на городской «Школе предпринимательства». Также Олеся освоила механизмы получения региональной помощи в рамках государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013-2021 годы.
Помощь начинающим предпринимателям оказывается по линии центра «Мой бизнес». Олеся Овчинникова отметила, что за последние полгода его сотрудники значительно расширили перечень программ для стартаперов, а также список мер поддержки предпринимателей, которыми девушка активно пользуется.
фото: администрация Находки