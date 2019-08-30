Россияне не выплачивают имущественные и транспортные налоги на должном уровне, как считают в Счетной палате. Об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на сайт контрольного органа.

В связи с этим ведомство предлагает поменять начисление транспортного налога.

Счетная палата провела проверку администрирования имущественных налогов в Смоленской и Ивановской областях за период с 2016 по 2017 годы. В результате выяснилось, что процент налоговых поступлений от физических лиц за данный период – небольшой, а задолженность граждан увеличилась. Налоговые органы вынуждены оказались признать безнадежными к взысканию существенные суммы.

В Счетной палате отмечают, что бюджеты регионов недополучают средства с транспортного налога, поэтому порядок его начисления требуется изменить.

На сегодняшний день повышающийся коэффициент применяют по отношению к автомобилям стоимостью выше трех миллионов рублей. Перечни подобных автомобилей обновляет и публикует Минпромторг, но до сих пор в списки не включена значительная часть машин. К таким автомобилям не применяется повышающий коэффициент при начислении транспортного налога.

Для изменения ситуации в ведомстве предложили внести поправки в налоговый кодекс и учитывать наложение повышающих коэффициентов на легковые авто с определенными техническими характеристиками, а не стоимость самих авто.

Анастасия Туркова