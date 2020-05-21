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Начнет теплеть: синоптики дали прогноз на пятницу
Во Владивостоке погода будет прохладной и облачной
В Приморье ожидается незначительное, но потепление. Дожди на время покинули территорию края, а воздушные массы над большей частью края начали теплеть, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Примпогоду».
Как рассказали синоптики, теплее станет и в ночные часы – в среднем на 1-3 градуса в среднерегиональном значении. В горных районах могут сохраниться небольшие морозы, чуть ниже ноля градусов ночью.
Тем временем, в континентальных частях Приморья будет настоящее летнее тепло – в отдельных местностях температура поднимется до +27 градусов. Прохладнее будет в прибрежных частях – от 9 до 16 градусов.
Достаточно прохладно будет во Владивостоке – около 9-12 градусов – плюс ощущение холода создаст довольно свежий ветер. Ожидается переменная облачность. Однако, дождей не будет.