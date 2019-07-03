Причиной конфликта стала георгиевская ленточка, сообщает DEITA.RU.



В Грузии несколько националистов напали на туристов из России. В Сети появилось видео, на кадрах которого несколько молодых людей перекрывают дорогу машине с российскими номерами.

Грузинам не понравилось то, что под лобовым стеклом машины была георгиевская ленточка. Они назвали символ победы символом российской оккупации. На машину клеили стикеры антироссийского содержания. Чтобы проехать, водитель отдал нападавшим ленточку.

На кадрах видно, что в машине, которую окружили националисты, был не только водитель, но и женщина с ребенком. Когда россияне уехали, нападавшие достали флаги Грузии и почему-то Украины. Более того, завязав георгиевскую ленточку на ботинке, зачинщик сказал по-украински «Слава Украине, героям слава, слава Грузии».

Елена Миронова