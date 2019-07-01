Национальный рейтинг инвестиционного климата, который формируется в стране ежегодно и является одним из показателей состояния экономики, должен учитываться и бизнесом, и властью – считают «делороссы» региона. По данным 2019 года, озвученным в июне на Петербургском международном экономическом форуме, Приморский край занял 55 место, в то время, как в 2018 году он был на 76-м месте. Не войдя в тридцатку лидирующих регионов страны, Приморье тем не менее продемонстрировало рост сразу на 20 пунктов. О том, по каким принципам бизнес оценивает работу власти, что нужно учитывать и какие есть субъективные факторы такого анализа, РИА «DEITA.RU» рассказал председатель Приморского регионального отделения «Деловой России» Алексей Тимченко.

«Определение состояния инвестклимата – важно, причем не только в плане получения собственно рейтинга, который отражает взаимное положение разных регионов, но и позволяет изучить мнение предпринимателей по наиболее актуальным проблемам развития бизнеса. Основную работу по сбору данных традиционно проводит АСИ, но «Деловая Россия» как одно из ведущих бизнес-объединений страны также принимает участие, и наши представители достаточно активно участвовали в опросе, давая свою оценку ситуации. Собственно, получаемый «социологический срез» как раз и является достаточно показательным, и свидетельствует о том, что предприниматели смотрят не только на непосредственно текущие проблемы, но и видят перспективные вопросы, которые требуют долговременной работы для их решения» - отметил Алексей Тимченко.

«Делороссы» региона отмечают, что среди большинства имеющихся проблем развития экономики региона и поддержки предпринимательства наиболее актуальными являются такие как качество и доступность инфраструктуры, эффективность механизмов поддержки бизнеса, качество и доступность финансовой поддержки, возможность оперативного прохождения административных процедур, прежде всего получения различных разрешений и согласований. В то же время, по оценкам бизнеса, стало лучше в таких областях как эффективность нефинансовой поддержки малого бизнеса, эффективность процедур регистрации предприятий, качество информационной поддержки инвесторов и бизнеса.

«Полученные нами результаты показывают, что есть позитивные изменения в вопросах бизнес-климата в нашем регионе, при этом не последнюю роль тут, безусловно, играет позиция главы региона, который сам в прошлом предприниматель и хорошо понимает проблематику работы предпринимателей на уровне региона. Кроме того, по нашим данным есть и результативность от процедур диалога власти и бизнеса, который помогает организовывать в том числе и «Деловая Россия». Оценки предпринимателей также позволяют установить многие системные проблемы, которые если и не рассматриваются бизнесом как основополагающие сегодня, но могут иметь существенное значение для развития региона в самом ближайшем будущем – речь, прежде всего, о тех вопросах, которые имеют «долгоиграющий» характер, яркий пример здесь – вопросы подбора персонала и обучения кадров» - подчеркнул лидер «делороссов» Приморья.

Как отмечают эксперты Приморского регионального отделения «Деловой России», предприниматели выделили такие проблемы как необходимость обнародования и наличия в открытом доступе статистики по динамике реализации инвестпроектов в регионе, наличие координирующих лиц от администраций региона и муниципалитетов по вопросам привлечения инвестиций, соотнесение достигнутых результатов инвестиционных проектов с планировавшимися показателями. Уже привычной стала проблема доступности земли для предпринимателей. Достаточно большой интерес бизнеса Приморья привлекли вопросы, которые касаются стадии стартапа или запуска бизнес-проекта – «делороссы» считают, что это стало следствием реализации политики «Восточного вектора» в регионе, прежде всего в части, касающейся работы проектов территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток.

«Предприниматели выделяют как существенный фактор наличие персонала, а также инфраструктуры для его обучения в регионе, практику право применения по вопросам деятельности бизнеса на региональном уровне, а также необходимость координации деятельности госструктур между собой, прежде всего в вопросах выдачи лицензий и разрешений и осуществления проверок деятельности бизнеса. Также предприниматели в этом году выделили высокие тарифы и налоги, высокие процентные ставки по кредитам, что, в общем-то, является достаточно привычными ответами. Есть и еще довольно «свежие» аспекты – к примеру, выделение проблемы корпоративной культуры в деловой сфере и ее взаимосвязь с вопросами конкуренции» - подчеркнул Алексей Тимченко.

Представители «Деловой России» считают, что предприниматели также сформулировали предложениях\ о тек критериях, которые можно было бы включить в инвестиционный рейтинг. Это такие составляющие как сведения о подготовке кадров для бизнеса, включая вопросы взаимодействия предпринимателей и различных образовательных учреждений, оценка технологичности инвестиций по таким критериям как патенты и новые или инновационные технологии в инвестиционных проектах, а также соответствие существующих на уровне региона инвестиционных проектов тем региональным приоритетам развития экономики, которые существуют, выработаны и понятны для бизнеса. Развитием этой идеи можно считать и такие предложения как экспертиза проектов на актуальность и конкурентоспособность и опубличивание результатов такой работы.

«Проанализировав те данные, которые указали в анкетах предприниматели, мы также видим тенденцию к понимаю важности диалога предпринимателей и власти, поскольку это один из самых эффективных механизмов решения системных проблем в отрасли. Это именно то, чем активно и постоянно занимается наше бизнес-объединение. К примеру, на вопрос «Назовите наиболее важные для Вас критерии, которыми Вы руководствуетесь при выборе субъекта для ведения бизнеса?» показательными стали такие ответы как «Динамика взаимоотношений бизнеса и власти в регионе за последние год, два, пять и так далее». Это – хорошее свидетельство того, что предприниматели осознают важность взаимодействия «бизнес-власть», мы это видим и по динамике встреч с губернатором и других подобных мероприятий за последнее время» - отметил председатель «Деловой России» региона.

Как сообщили в бизнес-объединении, на своем уровне эксперты организации обобщили полученные данные и обсудят их на одном из ближайших мероприятий организации. В будущем как вопросы, так и предложения по оптимизации рейтинга будут использованы в работе с властями региона для повышения эффективности взаимодействия предпринимательского сообщества с органами власти и решения наиболее актуальных проблем.

«Изменения положения Приморского края в национальном инвестиционном рейтинге – важный показатель, и мы должны стремиться к его дальнейшему улучшению – и власть, и предприниматели в регионе должны понимать, что это зависит от всех. Мы продолжаем свою работу для достижения данной цели» - резюмировал главный «делоросс» региона.