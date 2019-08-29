В Приморской краевой филармонии прошла презентация национального проекта «Культура», сообщает DEITA.RU.

Национальная программа «Культура» будет реализовываться через три основных направления: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».

Приморская краевая филармония — куратор «Цифровой культуры». В стенах филармонии проходит проект «виртуальный концертный зал». С помощью современного цифрового оборудования выступления знаменитых музыкантов и виртуозных коллективов смогут увидеть даже в отдалённых районах края.

Так, совсем недавно в зале филармонии прошел виртуальный концерт оркестра «Виртуозы Москвы». Но предпочтение все равно отдается живому исполнению.

У «Культуры» планы грандиозные. Все мероприятия направлены на развитие культурной сферы не только в столице Дальнего Востока, но и по всему краю. В рамках национальной программы «Культура» уже в первой половине сентября 40 музыкальных школ смогут похвастаться новыми фортепиано. 45 музыкальных инструментов отправятся в учреждения по всему краю. А до конца года музыкальное оборудование получат школы и колледжи искусств. Это даст больше возможностей для развития творческого потенциала почти 6,5 тысяч учеников.

Но это еще не все, в скором времени в 12 музыкальных учреждениях по всему краю появятся новые инструменты, современное оборудование и учебные материалы. Для этого в бюджете заложено около 70 миллионов рублей в рамках госпрограммы «Развитие культуры Приморского края».

Екатерина Кононенко