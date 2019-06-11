Ученые ДВО РАН устроили пикет под окнами Следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю сегодня, 11 июня. Активисты требуют остановить застройку на землях Академгородка, сообщает DEITA.RU.

Очередная протестная акция состоялась в Приморье. На этот раз на улицы дальневосточной столицы вышли активисты и ученые ДВО РАН с требованием остановить незаконное, по мнению общественников, строительство на землях Академгородка и вернуть земли науке. Пикет устроили прямо напротив Следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю, ученые держали плакаты с надписями: «Почему продолжаются незаконные стройки в Академгородке», «СК, нацпроект «Наука» и указы президента под угрозой, спасайте», «Найдите воров государственных земель» и «Народ возбужден, а дело нет?».

Строго говоря, уголовное дело уже возбуждено, но по статье «Халатность» по факту действий должностных лиц при осуществлении кадастрового учета границ земельного участка, который был предоставлен ДВО РАН в бессрочное пользование.

Как рассказал агентству сопредседатель Приморского регионального штаба ОНФ Юрий Логинов, сославшись на результаты взаимодействия с правоохранительными органами, изъятие из федеральной собственности земельных участков повлекло причинение ущерба в особо крупном размере в сумме свыше 200 миллионов рублей. Эксперты требуют более тщательного расследования, которое может повлечь за собой реальное уголовное преследование некоторых фигурантов, считают они. А на период расследования необходимо остановить строительство и наложить мораторий на землю, добавили активисты.

Последний раз ученые протестовали 31 мая, выйдя на федеральную трассу. Цель пикетов – обратить на проблему с землями ДВО РАН внимание УМВД, прокуратуры, Следкома, властей Владивостока и Приморского края.

А 20 июня, в день проведения Прямой линии с президентом, активисты устроят митинг на центральной площади Владивостока с требованиями остановить точечную застройку города и решить ряд экологических проблем Приморского края.

Напомним, ИА DEITA.RU уже писало о проблеме с землями ДВО РАН. В 1971 году участок площадью 160 га в пригороде Владивостока был передан в бессрочное пользование Дальневосточному научному центру АН СССР, преемником которого стало ДВО РАН. Но по каким-то причинам до сих пор не осуществлена государственная регистрация права собственности РФ на земли институтов ДВО РАН. В итоге около 90% территории оказалось в руках частных застройщиков, говорят ученые.

Отметим, что борьба жителей с застройщиками стала уже своеобразной визитной карточкой дальневосточной столицы. Так, накануне обращение к президенту с требованием остановить точечную застройку записали жители одного из микрорайонов Владивостока. Жители одеты в желтые жилеты, в руках держат вилы и угрожают устроить самосуд над застройщиком в случае, если местные власти их не услышат. А не так давно примеру Екатеринбурга последовали и жители другого района города, где так же собираются построить очередную высотку на «пятачке» между домами.

Светлана Алеутская