Благоустройство Москвы стоит дороже нацпроектов

Нацпроект «Здравоохранение» обходится федеральному бюджету в 264 млрд рублей, что меньше суммы затраченной на благолепие Москвы, сообщает DEITA.RU.

По нацпроекту на строительство медицинских зданий в 46 регионов планируется потратить 35 млрд рублей. На 10% больше обходится содержание госаппарата. Стоимость ремонта московских улиц в прошлом году обошлась в 8 раз больше.

Напомним, что ремонт Москвы обошелся в 281 млрд рублей, которые пошли на улицы, дворы и другие объекты инфраструктуры. В 2018 году Сергей Собянин назвал это одним из самых «крутых» бизнесов, благодаря которому бюджет столицы получает колоссальные средства.

Приморью в этом году медицина обойдется в 38 млрд рублей. Часть средств пойдет на реконструкцию клинической больницы №1, на пристройку к госпиталю ветеранов и на две парковки в районе улицы Русская, где расположена тысячекоечнная поликлиника, зарплаты и другие статьи расходов.

В прошлом году общая статья расходов госбюджета на медицинскую сферу была 746 млрд рублей. На конец декабря федеральный бюджет был исполнен только на 86%, что в деньгах получается 643,7 млрд рублей. Консолидированный бюджет – 3,6 трлн рублей на медицину в стране.

В этом году на ремонт дорог, фасадов и дворов в административном центре ДФО затратят 2,8 млрд рублей. В 2019 году эта статья расходов составила более 1,7 млрд рублей, которые были дополнительно выделены из краевого бюджета. Более половины денег пошло на БКАД, которые инспектировал полпред Юрий Трутнев и остался не довольным проведенной работой.

Иван Юрьев