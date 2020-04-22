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Надеждинскую птицефабрику продадут с молотка
Конкурсный управляющий ОАО «Птицефабрика «Надеждинская» объявил о проведении торгов имущества предприятия, сообщает ИА DEITA.RU. Цена лота составляет 19,473 млн рублей.
С молотка планируют продать имущество предприятия, которое находится в залоге у ООО «ПримКапитал», ИП Леоненков Александр Владимирович и ООО «Церера». Всего на продажу выставят 64 здания и сооружения, три земельных участка и 41 единиц производственного и технологического сооружения.
Торги планируется провести на электронной площадке АО «Российский аукционный дом» в форме аукциона, с открытыми предложениями цены. Приём заявок на торги будет осуществляться с 12 мая по 17 июня. Сами торги пройдут 19 июня в 9 утра по московскому времени.
Напомним, что в прошлом месяце управляющий провёл оценку всего комплекса, общая стоимость которого составила более 900 млн рублей. Сейчас на торги выставляется только часть имущества. Процесс банкротства на предприятии начался в 2016 году, общая сумма задолженностей составляет свыше миллиарда рублей.